Mostre in calendario al Santa Maria

Il Santa Maria della Scala apre le sue porte per illustrare il calendario delle prossime mostre. Oggi alle 12 nella sala Sant’Ansano si terrà una conferenza stampa a cui saranno presenti il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e Chiara Valdambrini, direttrice della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e che avrà per tema i prossimi appuntamenti in programma. Proseguono dunque le attività, dopo un’estate che ha visto le sale del Museo animarsi in più occasioni, non per ultima Calici di Stelle, che ha fatto registrare un record di ingressi, o la visita ai percorsi dell’acqua più volte sold out. Si prospettano altri appuntamenti in un programma di per sé folto, comprendente anche laboratori e visite dedicate esclusivamente ai più piccoli, che ha visto la recente inaugurazione della mostra Cavalli d’autore. Si tratterà anche della prima uscita ufficiale della nuova direttrice Chiara Valdambrini.