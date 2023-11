Mostre del Sipa l’ultimo atto: "Un successo"

Siena Awards, ultimo atto. Si conclude con questo weekend il grande festival internazionale della fotografia, le cui mostre saranno visitabili da oggi (venerdì 17) a domenica dalle 10 alle 19. Il Siena Awards è una grande esposizione diffusa che coinvolge diverse location straordinarie: i Magazzini del Sale all’interno di Palazzo Pubblico con la mostra I Wonder If You Can, che raccoglie le immagini vincitrici del Creative Photo Awards; l’Accademia dei Fisiocritici dove è allestita la personale di Brian Skerry, fotoreporter del National Geographic Magazine; l’Accademia dei Rozzi con la personale di Gabriele Galimberti dedicata al rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco; l’Area Verde Camollia 85 con la personale della fotografa russa Ekaterina Starovoytova.

All’ex Distilleria Lo Stellino sono poi ospitate le collettive dedicate ai tre premi fotografici del Festival. E poi ci sono le mostre a cielo aperto nei borghi storici di Sovicille e Chiusdino ‘Five Decades, A Retrospective’, la più vasta antologica mai organizzata in Italia per William Albert Allard, nel centro culturale La Tinaia sempre a Sovicille. Gli scatti vincitori del Drone Photo Awards sono infine esposti nell’area verde che circonda l’Abbazia di San Galgano. "Ancora una volta – afferma Luca Venturi, ideatore del Sipa – i visitatori hanno risposto con entusiasmo. Rispetto al 2022 i biglietti sono aumentati del 15 per cento. Eventi diffusi come questo permettono di distribuire visitatori su tutto il territorio senza fare massa. Prima abbiamo coinvolto Siena, poi Sovicille e infine Chiusdino. Mi auguro che il prossimo anno anche altri Comuni si uniscano all’evento".

Riccardo Bruni