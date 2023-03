Mostra mercato del vinile al Tartarugone Folla di appassionati e curiosi

Resterà aperta per tutta la giornata di oggi la prima mostra Mercato del disco organizzata nella nostra città al Tartarugone di piazza del Mercato dall’Associazione Ganzo. Appassionati, semplici curiosi, futuri e presenti collezionisti si sono dati appuntamento fin dalle prime ore della mattina di ieri. L’affluenza è stata numerosa. Un bel modo per celebrare il ’Re Vinile’ che, vista la presenza, piace molto anche ai giovani. Sulle note di brani senza tempo è davvero bello curiosare e magari fare qualche buon affare per aumentare la propria collezione di dischi. E’ facile trovare il buon vecchio rock, la new wave, l’ormai immortale prog, il sempre colorato beat, la psichedelica inglese e americana, per non parlare della disco anni settanta e ottanta e delle colonne sonore. Alcuni espositori non mancano di giradischi vintage dove il cliente può ’assaggiare’ il vinile. Curioso il fatto che questa sia la prima volta che Siena ospita una mostra simile. Precedenti tentativi erano sempre andati a vuoto. Magari, per aiutare la diffusione dell’evento, non sarebbe stato male un cartello all’inizio di via Duprè.

Ma.Bi.