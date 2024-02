Mostra mercato del disco. Il fascino eterno del vinile richiama gli appassionati

Per la seconda edizione arriverà il 23 ed 24 marzo, al tartarugone di piazza del Mercato, la mostra-mercato del disco, cd e dvd usato e da collezione. L’iniziativa vede l’organizzazione pisana "Ganzo!", specializzata in eventi musicali vintage che lavora da anni per tutta la regione. La notizia ha rassicurato i tanti collezionisti del territorio, che aspettavano l’ufficialità per potersi garantire un comodo fine settimana dedicato a curiosare fra i banchi del vinile da collezione.

"Fino allo scorso anno – ci dice un appassionato che vuole restare anonimo – vivevamo questo incredibile controsenso: Siena è una città ricca di tradizioni musicali, di archivi sonori ricchissimi come quello di Siena Jazz, ma soprattutto di tanti collezionisti molto attivi, ma non riuscivamo a sostenere nessuna organizzazione che potesse entrare di diritto con qualche evento. Basti pensare ad Arezzo che ha ormai una tradizione trentennale di mostre mercato, con espositori anche senesi. E niente per la città di Siena. Eppure il mercato, in grande espansione un po’ ovunque, conta su molti fedelissimi del vinile del territorio che si ritrovano puntualmente da altre parti. Era quindi una grossolano contraddizione. Ci sono voluti anni e la perseveranza di Ganzo, per arrivare finalmente a tutto questo! Ricordiamoci poi che esiste un vero e proprio turismo di persone che girano un po’ ovunque alla ricerca del disco mancante. Si muovono per questo".

C’è quindi anche un bel movimento di collezionisti in città?

"Molti di più di quello che si possa pensare e non soltanto di ’dinosauri’ del vinile, cioè appassionati oltre i cinquant’anni. Ci sono anche molti giovani che se devono comprare un disco lo prendono in vinile".

Anche se ormai sono anni che la città non ha più un negozio di dischi, ci sono luoghi dove vi date appuntamento per scambi ed opinioni?

"Si, ci sono. Ad esempio ’Cose senza tempo’ o l’Emporio della musica, oppure qualche edicola più fornita e che tiene riviste di collezionisti di settore. Anche al mercatino dell’antiquariato ogni terza domenica del mese. Siamo sempre in contatto anche con appassionati di Alta Fedeltà per riparare e comprare i nostri apparecchi. Sono due cose che vanno di pari passo. Ci piacerebbe avere una nostra rubrica in qualche televisione locale. I giovani sono interessati al vinile e tutto ciò che ci gira intorno. Il 6 marzo ci sarà un evento all’Associazione Arturo Pratelli dove si parlerà delle copertine dei dischi. Quindi storia della musica ed arte messe assieme". Appuntamento quindi al 23 e 24 marzo in piazza del Mercato. Massimo Biliorsi