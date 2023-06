Mostra in cattedrale La ’mustiola dormiente’

Domenica 2 luglio alle 17, nella galleria dei Codici olivetani al museo della cattedrale di Chiusi, sarà presentata ’Mustiola dormiente’. Il grande disegno andrà ad arricchire RELIQUIÆ, la mostra dei disegni che David Booker ha dedicato alle preziose collezioni del Museo diocesano. "È una visione inedita di Santa Mustiola emblema di tutte le donne che hanno agito e testimoniato le loro scelte anche fino al sacrificio della vita", spiega l’architetto Sabrina Papini, vicepresidente dell’Opera della Cattedrale di Chiusi nonché promotrice della mostra. "Broker – ha aggiunto – ha immaginato e disegnato Mustiola mentre in sogno esorta il suo promesso sposo Lucius a credere nei suoi ideali ed è meraviglioso come, a partire da un modello creato in cartone, con una tecnica povera come la matita, l’artista sia riuscito ad esprimere tanta vitalità e poesia".

La figura dormiente è una scelta iconografica semplice ma con un complesso simbolismo che

il realismo contemplativo di David Booker amplifica.