Mostra di Pittura "Città di Torrita": arte protagonista a Torrita di Siena

L’arte protagonista a Torrita di Siena. Nel paese della Valdichiana fino al 3 settembre si svolge il Premio nazionale di pittura "Città di Torrita". Iniziata ieri l’edizione n.13 dell’evento con l’apertura della mostra che raccoglie le 63 tele in concorso per la sezione "opere da studio". Si tratta della prima parte della manifestazione che abbraccia anche la categoria "opere in estemporanea", sabato 2 e domenica 3 settembre, quando i partecipanti di questa sezione arriveranno a Torrita con teli e pennelli per realizzare le loro opere "dal vivo". L’iniziativa si svolge con la direzione artistica del pittore torritese Giuliano Censini, che la ideò nel 1986, ed è patrocinata dal Comune di Torrita di Siena, che ne ha affidato l’organizzazione ai volontari della Proloco. Per quanto riguarda l’esposizione dei lavori in concorso nella sezione "opere da studio", l’allestimento è in Sala Fedra Neri Farolfi (Piazza Matteotti) e rimarrà aperta al pubblico fino al 3 settembre (dal giovedì alla domenica). La giuria, composta da artisti, esperti d’arte e amministratori del Comune di Torrita di Siena, decreterà i vincitori di entrambe le sezioni domenica 3 settembre, a partire dalle ore 17, al Teatro degli Oscuri. Il valore complessivo del montepremi è di 15.100 euro.