Mostra ‘Artisti in Blu’. Ecco l’arte che include

L’arte che include: a Poggibonsi nella superficie espositiva dell’Accabì la mostra degli ‘Artisti in Blu’, ancora per alcuni giorni. Il linguaggio della pittura come strumento di inclusione e espressione dell’unicità di ciascuno. Questo il lodevole messaggio che emerge dalla mostra "Artisti in blu" con le opere delle ragazze e dei ragazzi dell’ Associazione Autismo Siena - Piccolo Principe. Circa 50 quadri esposti, reinterpretati dai diciassette artisti in un prezioso percorso capace di emozionare.

La mostra è stata inaugurata a Poggibonsi, presso Accabì, ed è salutata da tanto entusiasmo e da una notevole partecipazione, all’interno di un momento di condivisione con le famiglie, gli operatori, le Istituzioni. "Una mostra che è figlia di una esperienza avviata qualche anno fa - spiega la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni - con l’avvicinamento all’arte di ragazzi e ragazze che fanno in conti con l’autismo. In virtù del sostegno di volontari e di artisti, i giovani si misurano con l’interpretazione e la riproduzione di opere d’arte. E’ un modo importante per dire che l’arte e la cultura sono per tutti e tutte, che rappresentano una strada fantastica per l’inclusione".

Il progetto, nato nel 2019 su volontà del presidente dell’associazione Alberto Negri, ha riscosso negli anni sempre più successo. Ha avuto origine dalla collaborazione con Umberto Trezzi (volontario e coordinatore dei Laboratori di pittura) e il maestro vetraio Adriano Canocchi che plasma piccole opere di cristallo che i diciassette artisti scelgono e applicano su alcune delle loro tele.

La mostra è patrocinata dai Comuni di Poggibonsi e di San Gimignano. Potrà essere visitata negli spazi del Centro culturale Accabì a Poggibonsi fino al 16 aprile. Dal giorno 19, sabato prossimo, l’evento avrà poi sede a San Gimignano.