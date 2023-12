Mostra al museo civico: "Da Palizzi a Severini"

Prima di trasferirsi, nel 1906, a Parigi, dove si affermò come uno dei primi e più attivi futuristi, il pittore cortonese Gino Severini realizzò un pregevole ritratto di giovane donna che l’Avvocato Clemente Bologna, di Pienza, appassionato collezionista, non si fece sfuggire. Il quadro è stato poi donato dagli eredi Bologna alla Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena e, finalmente, dopo circa cinquantacinque anni, in cui ben pochi hanno potuto ammirarlo, è tornato alla fruizione pubblica grazie alla mostra "Da Palizzi a Severini. Pittori italiani tra Ottocento e Novecento nella raccolta Bologna Buonsignori". Proposta nella città di Pio II da aprile ad ottobre, ora la rassegna, con le sue settanta opere, si trasferisce al Museo Civico di Montepulciano dove sarà inaugurata domani, 7 dicembre, alle 11.30. E l’Amministrazione Comunale, titolare dell’iniziativa insieme alle Pie Disposizioni, donerà una cornice d’epoca della collezione Matturri e potrà tenere il quadro in deposito per due anni. Quello dell’opera di Severini è solo uno degli esempi, tra le pitture a olio, disegni e stampe, che rendono la mostra particolarmente interessante. Tutti i quadri provengono dalla collezione Bologna Buonsignori, dai primi del ‘900 fino alla fine anni ‘50 custodita in parte a Pienza, in parte a Montepulciano, e poi, come detto, donata alle Pie Disposizioni dagli eredi Luigi e Leopoldo, nel 1983. Ancora una volta, dunque, il museo di Via Ricci si pone in rapporto con il collezionismo privato, scrigno di straordinari prodotti che, senza queste collaborazioni, rischierebbero di rimanere esclusi dalla fruizione pubblica. C’è poi un altro filo conduttore, quello territoriale, testimoniato dalle scelte che fece l’Avvocato Bologna, privilegiando autori che operarono in Val d’Orcia e nella bassa Maremma, senza peraltro trascurare l’arte nazionale. Curatori della rassegna sono Silvestra Bietoletti, Laura Martini e il direttore del museo poliziano, Roberto Longi. Sarà possibile ammirare a Montepulciano l’esposizione fino al 23 giugno; durante le feste, apertura nel ponte dell’Immacolata, il 16 e 17 dicembre e dal 20 dicembre al 7 gennaio.

Diego Mancuso