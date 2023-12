Mostra ’100 e +Pinocchi’ nell’ex negozio Cipriani

Potrà essere visitata fino al domenica a Poggibonsi, in orario 17-20, la mostra a ingresso gratuito “100 e + Pinocchi” inaugurata presso i locali in via della Repubblica 49, ex negozio Cipriani, nel cartellone “La Via Maestra del Natale”. La mostra, patrocinata dalla Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”, è dedicata a una selezione di pubblicazioni su Pinocchio che fanno parte della collezione privata di Mauro Minghi. La collezione privata di Minghi conta oltre mille pubblicazioni provenienti da ogni parte del mondo. Comprende 533 testi in italiano, 371 in lingue straniere e 92 in dialetti italiani, più quaderni, figurine, francobolli e altri materiali dedicati al celeberrimo burattino. In mostra circa la metà delle opere, più di 400 pezzi unici e anche opere provenienti da stati come Laos, Bhutan, Tibet, Kwaiy, Kenya, Nepal e Groenlandia. Altre con illustrazioni firmate da grandi artisti come Milo Manara, Emanuele Luzzati e Mimmo Paladino. "Ho iniziato a collezionare nel 1946, quando ero alla terza elementare – spiega Minghi e inoltre il mio primo libro è stato un Pinocchio ereditato dal nonno. Dopo la guerra non c’erano libri e ognuno portava quello che aveva".