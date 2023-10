Mossa, la ’filosofia’ di Giordano. Ambrosione "giudice inappellabile"

di Laura Valdesi

"E’ il mossiere che, anche attraverso avvertimenti e richiami, definisce i tempi della partenza e i limiti entro i quali i fantini hanno facoltà di muoversi. E’ anche per questo che non può essere accolta la parte delle memoria difensiva in cui Scompiglio rivendica in qualche modo la sua autonomia a non entrare tra i canapi valutando il non corretto allineamento delle Contrade". Così scrive l’assessore delegato Giuseppe Giordano nell’ordinanza notificata martedì al fantino che a luglio correva nella Chiocciola (finito di rincorsa alla mossa) che propone di sanzionare con due diffide. Un passaggio, ma non è l’unico, interessante non solo per la categoria dei fantini ma anche per tutte le Consorelle al fine di valutare il metro sanzionatorio e il pensiero del nuovo giudice in materia paliesca. Scompiglio, infatti, era accusato di aver ritardato per il Palio l’ingresso fra i canapi nonostante l’ordine all’interno fosse buono. Fra le ragioni addotte dal fantino della Chiocciola a giustificazione del suo comportamento il fatto che "il decano (dei capitani, ndr) per la segnatura, alla presenza di tutti i fantini, ha ricordato i precedenti accordi con il mossiere sottolineando che, nel caso in cui la rincorsa abbia tra i canapi l’avversaria, è nello spirito del palio cercare di lasciarla al canape anche ritardando un po’ l’ingresso". Al riguardo Giordano spazza il campo e ribatte: "L’invito da parte delle Contrade al mossiere era quello di poter accettare un non perfetto allineamento tra i canapi nel caso questo derivasse dall’azione di una Contrada nei confronti della sua avversaria, non quello di giustificare comportamenti non conformi al Regolamento". Ribadendo insomma che "l’invito non deve far pensare all’autonoma gestione della mossa da parte dei fantini" essendo l’uomo del verrocchio "solo giudice inappellabile del momento in cui è da darsi e della sua validità". L’altra diffida a Scompiglio viene proposta perché nella seconda prova ha preso parte "ad un’accesa discussione con il fantino della Tartuca". L’assessore delegato "pur ritenendo il comportamento di Scompiglio – si legge nell’ordinanza – una conseguenza dell’azione di Grandine ritiene che lo stesso abbia esorbitato rispetto alla condotta cui sono tenuti i fantini tra i canapi anche perché l’atteggiamento di Grandine non si era comunque protratto nel tempo". Interessante, sempre per capire il pensiero del nuovo giudice, il passaggio nell’ordinanza che riguarda Grandine (per lui proposta un’ammonizione per luglio) dove si ribadisce "la crescente attenzione alla situazione di confusione tra i canapi e in particolare a quelle dovute all’incauta manovra dei cavalli".

Tittia, che correva e ha poi vinto nella Selva, nelle sue memorie ha argomentato perché non ha mai "portato con volontà il cavallo nelle condizioni di danneggiare la Torre", oltre a rivendicare che il comportamento che gli viene addebitato "non ha affatto alterato l’ordine di chiamata e di partenza delle Contrade". Il fantino si difende spiegando che dal filmato nella fase del quarto ingresso si vede che Salicotto sale di posto "occupando la terza posizione per 2,40 minuti per cui – rivendica – se avessi voluto creare disturbi alla stessa Contrada, o compromettere l’allineamento, la mia azione avrebbe dovuto continuare in tal senso anziché rimanere inerme". Per Giordano è invece "inequivocabile come Tittia per gran parte del tempo della mossa, abbia tenuto il cavallo di traverso al canape spingendo con il posteriore in basso". Viene contraddetto a suo avviso dal filmato. L’assessore delegato ritiene comunque di evidenziare "che l’azione di ostacolo alla Torre sia derivata da quella congiunta, ma non coordinata, del fantino dell’Onda (Brigante, ndr) e della Selva, con ciò ritenendo che l’azione di disturbo non possa essere imputata interamente ad un solo fantino e che conseguentemente la proposta di sanzione debba tenere conto che l’ostacolo alla Torre sia la risultante del comportamento dei due fantini". Di qui la proposta di diffida sia per Tittia che per Brigante contro cui, come gli altri che rischiano la sanzione, c’è tempo fino al 3 novembre per fare ricorso alla giunta comunale che è una sorta di corte di cassazione dei fatti palieschi.