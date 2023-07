Moschini e ‘Il Cavolo a Merenda’ Gli chef stellati si mettono in fila

Ad un certo punto delle ‘Lellere’ a Colle c’è una traversa che porta ad un orto. La si potrebbe chiamare azienda agricola, impresa, posto di lavoro, ma tutti questi termini gli starebbero troppo stretti e sinceramente poco adatti. In realtà è luogo dove la libertà si è innamorata della natura e a far crescere quegli scriccioli di piante, di gemme di frutti e di verdure è la passione, la curiosità, nuovi stimoli e l’ambizione, quella sana. Si tratta de ‘Il Cavolo a Merenda’ un’esperienza che il suo ideatore Simone Moschini (classe ’74) ha trovato prima di tutto nel suo cuore. Da geometra è passato ai fornelli, lavorando come cuoco, dopodiché sette anni fa si è ritirato nel suo piccolo appezzamento di terreno. "Era di mio padre, non volevo perdere la sua memoria né tantomeno i suoi cani – afferma Moschini – mia madre non guida, volevo portarla qui, sentivo questa responsabilità sulle spalle. Iniziai, così, a venire qui e sviluppare l’idea di coltivare e vendere le classiche cassette per famiglie". Dopo poco è la stessa clientela che gli fa ritagliare un particolare settore di mercato. Uno dei principali chef colligiani inizia a servirsi da Moschini (Filippo Saportito), dopo si passa ad un altro Chef stellato sempre colligiano (Gaetano Trovato) e dopo un altro ancora. "I ritmi sono sempre stati da paura – continua Moschini – ma questo è ciò che riesce a darmi felicità e serenità. È la passione e l’amore ad avermi sempre guidato e qui ho proseguito su questa strada. Adesso ci occupiamo di produzione e consulenze". Moschini, infatti, parla due lingue, quella degli chef, ma anche quella dei contadini. L’aspetto rivoluzionario, infatti, in quello che fa è far dialogare la cucina con il campo. Il nome stesso si riferisce ad un detto popolare: un cuoco con le mani nella terra è come mangiare un cavolo all’ora della merenda. Moschini è riuscito a vincere questa sfida. Sostanzialmente a creare non solo una nuova visione, ma anche una nuova figura professionalizzata in questo ambito. A Colle possiamo, quindi, vedere l’archetipo di quello che sarà il futuro della cucina di alto livello. Oggi Moschini è un punto di riferimento per i maggiori Chef stellati della Regione (solo per esempio, collabora da tre anni con Enoteca Pinchiorri). Nei suoi sette anni con circa 20 giorni di ferie ha portato nel suo orto la biodiversità presente in ogni parte del mondo, oggi oltre alla meraviglia che è riuscito a creare è anche un esempio per chi vuole fare della propria vita la sua passione. Di chi vuole andare oltre, di chi mette tutto se stesso per realizzare cosa ha nel cuore e nella testa.

Lodovico Andreucci