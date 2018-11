Piancastagnaio (Siena), 5 novembre 2018 - Lutto per i vigili del fuoco. E' morto cadendo in casa a causa di un malore Francesco Cheli Santi, caposquadra esperto dei vigili del fuoco del Comando di Siena in servizio al distaccamento di Piancastagnaio, in provincia di Siena. Qui lavorava dal 1992 in modo continuativo con l'eccezione degli anni dal 2003 al 2007 nei quali aveva prestato servizio al comando di Viterbo.

Il passaggio di qualifica a caposquadra era avvenuto nel 2011. Nel corso della sua carriera aveva partecipato a diverse missioni per calamità di rilevanza nazionale tra cui l'alluvione di Lucca nel 1992, il terremoto nelle regioni Umbria e Marche nel 1997, il terremoto de L'Aquila nel 2009, il terremoto nell'Emilia Romagna nel 2012. Nel 2006 aveva ricevuto la croce di anzianità per i 15 anni di servizio prestati nei vigili del fuoco. I funerali verranno celebrati nel pomeriggio di martedì 6 novembre presso il Duomo di Acquapendente, sua città di residenza.