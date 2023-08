Si tuffa nel torrente e sparisce. Sessantenne trovato morto

Siena, 10 agosto 2023 – Un uomo di 67 anni, del Grossetano, è stato trovato morto questa mattina nelle acque del torrente Farma nella zona fra Monticiano e Torniella, in provincia di Siena. Secondo le prime informazioni l’uomo si sarebbe tuffato nei Canaloni del torrente dove solitamente le persone cercano refrigerio ma non sarebbe più riemerso. Potrebbe avere accusato un malore, ma saranno gli accertamenti a stabilire le cause del decesso.

Avvertiti dagli amici, con i quali l'uomo era arrivato nella zona, sono intervenuti oltre al servizio 118 i carabinieri forestali, i loro colleghi della stazione di Monticiano, l'ambulanza della Misericordia del paese, i vigili del fuoco del comando di Siena con l'unità dei sommozzatori e l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Cecina. La salma è stata recuperata. Il medico legale non ha potuto che constatare la morte del 67enne.