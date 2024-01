Morto schiacciato da un cancello. La dinamica dell’incidente è chiara

Alle Scotte è stata effettuata la visita esterna sul corpo di Simone Marino, il 46enne di Colle rimasto schiacciato contro un cancello dal furgone che aveva parcheggiato a pochi metri di distanza. Le indagini sul drammatico incidente sono coperte dal massimo riserbo e nulla trapela. L’autopsia non si sarebbe resa necessaria perché sulla dinamica della tragedia ormai esistono pochi dubbi. Tutto sembra tristemente chiaro nell’episodio in cui ha perso la vita, all’ingresso del suo allevamento di cani, sulla strada di Cavallano, nel comune di Casole, l’elettricista colligiano. Come ogni mattina Simone era uscito di casa di buon’ora, abita a Quartaia, per andare a dare da mangiare ai suoi adorati cani. Era sceso dal furgone, lasciandolo in moto e con il freno a mano tirato, e aveva percorso i pochi metri che lo separavano dal cancello. Mentre lo stava aprendo, il furgone, parcheggiato in leggera discesa, si era improvvisamente sfrenato, mettendosi in marcia e acquistando una certa velocità. Il mezzo lo ha travolto e per Simone, purtroppo, non c’è stato scampo. E’ stata la moglie, non vedendolo rientrare, la prima ad accorrere. Quando è arrivata per lui non c’era più niente da fare. Simone lavorava in una ditta di Poggibonsi.

Era un bravo elettricista e aveva molti amici. Gli stessi che lo piangono anche sui social, dove la terribile notizia è apparsa poche ore dopo, suscitando profonda commozione. Soprattutto sulle pagine Facebook dedicate a Colle. La piccola comunità di Quartaia, una frazione di poche anime dove si conoscono tutti, si è stretta da subito intorno alla famiglia. Simone viene descritto come una persona gentile, alla mano, un babbo pieno d’amore per le due figlie, che accompagnava a scuola tutte le mattine. E lo avrebbe fatto anche l’altro ieri, se un destino perfido non lo avesse preso di mira, strappandolo all’affetto dei suoi cari a soli 46 anni. In queste ore la salma sarà restituita ai familiari. La data dei funerali non è ancora stata decisa. Visto che la domenica, anche nel comune di Colle, le esequie non vengono celebrate, dovrebbero svolgersi lunedì o martedì. Qualunque sia il giorno è certo che saranno in tanti a dare l’ultimo saluto a Simone, travolto dal suo furgone in una fredda mattina di gennaio.