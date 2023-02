Morto Massarelli, ha fatto nascere e curato generazioni di bambini

E’ venuto a mancare dopo lunga malattia Antonio Massarelli, noto medico chirurgo specialista in pediatria e neonatologia; che ha lavorato in ospedale dapprima a Chianciano Terme poi a Montepulciano e poi ancora nel presidio di Nottola dagli anni 70 al 2013, anno della pensione. "Oggi l’Ospedale è cresciuto, molti pediatri si sono avvicendati in reparto e molti conoscono il collega solo di fama. Antonio – spiega il dottor Civitelli, attuale direttore – ha sempre mantenuto un forte legame affettivo e di collaborazione anche negli anni della pensione. Non mancava mai di farci visita, chiamarci per qualche paziente e sostenerci su tutti i fronti. Con affetto e simpatia. Con lui una vita di lavoro in comune che ci ha arricchito tutti". Nelle parole del primario di pediatria Flavio Civitelli, la stima ed il cordoglio dei suoi colleghi.

Nato il 21 settembre 1945, ha visto nascere e curato generazioni di bambini ormai donne e uomini di oggi. Innamorato delle barche a vela, delle macchine veloci, del teatro, della musica, innamorato della vita, con la sua sonora risata, le sue eleganti ed originali cravatte ed il suo stile istrionico. Lo ricordano i genitori e le nonne, scorgendo fra le ricette e i certificati di figli e nipoti la sua inimitabile calligrafia. Il dottore ha esercitato infatti per decennni la libera professione fra la Valdichiana, la Valdorcia e l’Amiata, in parallelo rispetto all’attività ospedaliera. Orgoglioso delle origini venete di sua madre, aveva lavorato in gioventù all’Azienda Autonoma di Cura. Lascia la moglie Nicoletta, le due figlie, i generi, la nipotina Viola e le sorelle.

Anna Duchini