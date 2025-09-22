Morto l’avvocato Fornai, figura storica del Pigio

La comunità di Poggibonsi in lutto per la scomparsa di Susanna Fornai (nella foto). Conosciuta da tutti per la professione di avvocato, è deceduta sabato all’età di 72 anni. Un dato anagrafico forse sorprendente agli occhi di molti. Con quel desiderio di vivere in spensieratezza e con solarità, regalando ai tanti amici degli indimenticabili momenti in compagnia, Susanna Fornai sembrava possedere i connotati dell’eterna giovane. Una donna impegnata a fondo su più versanti nell’arco dei decenni (in pratica sino a dodici mesi or sono, prima dell’insorgere di un serio problema di salute). Oltre all’ambito legale, è ricordata per il suo ruolo di presidente ai seggi elettorali di Poggibonsi e per un certo periodo anche da insegnante poco più che ventenne, alla scuola media nel settore della didattica dell’arte. Una sua impronta non era mancata anche a livello sociale e ricreativo, in virtù della carica al vertice del Rione Cimamori a Poggibonsi. Era componente di una nota famiglia dalle solide radici nella zona. Il padre Faro, dottore agronomo non più in vita da alcuni anni, aveva ricoperto le rilevanti mansioni di direttore dell’Ente Maremma, istituto attivo dal 1951 al 1970 nelle opere di bonifica e di attuazione della riforma agraria su quel territorio specifico. Domani, martedì 23 settembre, alle 15 l’ultimo saluto a Susanna Fornai nella Basilica di San Lucchese a Poggibonsi. In tanti vorranno stringersi in un abbraccio al fratello Enrico con la moglie e la figlia, nel ricordo di Susanna.

Paolo Bartalini