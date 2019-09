Asciano (Siena), 28 settembre 2019 - Lutto nell'Arma dei carabinieri. E' morto, dopo una malattia contro la quale ha lottato per mesi, il brigadiere capo dei carabinieri Massimo Trippanera. Originario di Tarquinia, era arrivato in Toscana nel 1987 e aveva quasi da subito preso servizio in provincia di Siena, dopo un anno a Firenze. Ha operato sia a Siena che ad Asciano, dove era brigadiere capo. Si faceva apprezzare per la sua umanità, la correttezza e la disponibilità, ricordano i colleghi.

Era da anni impegnato nell’organo di rappresentanza militare dell’Arma per la tutela dei colleghi. "L’Arma di Siena, con in testa il Comandante Provinciale, Colonnello Stefano di Pace, si stringe attorno alla famiglia del Brigadiere Trippanera, esprimendo grande vicinanza e affetto alla moglie Roberta ed ai figli Federico e Beatrice", si legge in un comunicato. I funerali in forma solenne avranno luogo domenica 29 settembre alle 16, ad Asciano nella Chiesa di Sant’Agata.