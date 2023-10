Lutto nella politica senese, è morto l’ex consigliere Agostino Milani

Siena, 24 ottobre 2023 – Lutto nel mondo della politica locale. Agostino Milani, storico esponente della destra senese ed ex consigliere comunale, è scomparso all’età di 75 anni. Da tempo lottava contro una grave malattia. Domani, 25 ottobre, alle 14.30 si svolgeranno i funerali nella cripta di San Domenico.

Fermo nelle sue idee ma capace di dialogare anche con le persone da lui più lontane, era approdato nel 2020 a Fratelli d’Italia dopo aver dialogato con le componenti civiche e con un trascorso in An. "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa – dice Francesco Michelotti, deputato di FdI – anche a nome del partito senese e toscano. Agostino ha rappresentato un punto di riferimento politico e culturale della destra senese. Una grave perdita per Siena e per la nostra comunità politica"