Morti sul lavoro: bollettino di guerra "Manca la cultura della sicurezza"

di Marco Brogi

"I morti sul lavoro non sono numeri. Sono persone con storie alle spalle, affetti, hobby, sogni. Invece c’è chi parla sempre e solo di numeri quando accadono queste tragedie. Non chiamiamole morti bianche, le morti sul lavoro non sono bianche, hanno il colore del sangue e hanno delle responsabilità. È un bollettino di guerra che non conosce sosta. E’ importante sensibilizzare su queste tragedie ed è importante parlarne. Ci vorrebbero pene severe per i responsabili delle morti sul lavoro, più controlli e personale ispettivo, più cultura della sicurezza sul lavoro".

Marco Bazzoni, 48 anni, metalmeccanico in una ditta di Barberino Tavarnelle e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, da 17 anni si batte senza risparmio contro le stragi sul lavoro. In queste ore di dolore per la morte in un cantiere edile nella campagna di San Gimignano del 31enne Francesco Mannozzi, muratore nella ditta del babbo, il paladino della sicurezza deigli operai ha chiamato La Nazione. E ci ha messo sotto gli occhi una Spoon River dei morti sul lavoro. L’ultimo nome è quello di Francesco. "Una lista che fa impressione, ed è solo una parte delle morti sul lavoro di questi primi quattro mesi del 2023- racconta Marco Bazzoni- Le chiedo un attimo del suo tempo per leggerla. Raccolgo queste storie per dare dignità a chi ha perso la vita. Cerco le notizie in giro e aggiorno il mio archivio con una scheda della vittima: età, dove viveva, che lavoro faceva, come è morta. Credo di fare un lavoro utile per tenere alta l’attenzione sul problema. Scrivo anche ai familiari delle vittime. Spesso si trovano abbandonati da tutti, comprese le istituzioni e la politica. Non hanno voce".

Nella sua quasi ventennale battaglia per fermare la lunga di sangue Bazzoni ha scritto all’allora Presidente del Consiglio Draghi, al presidente della Repubblica Mattarella, a Papa Francesco, all’Unione Europea. "Cerco di fare il possibile per parlarne, con sensibilità e umanità, con i pochi mezzi a disposizione- aggiunge Bazzoni-. Lo faccio dal 2006, anno in cui sono stato eletto rappresentante della sicurezza della mia azienda. Da quel momento ho deciso di guardare quanto accadeva fuori. C’erano sempre tante morti, ma non se parlava". Nella sua Spoon River, purtroppo, Marco Bazzoni ha dovuto aggiungere anche la storia di Francesco Mannozzi.