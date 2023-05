Morte sul lavoro a San Gimignano La Procura ha restituito il corpo di Francesco per la cremazione

Il grande dolore della famiglia di Beppe Mannozzi ieri mattina all’obitorio delle Scotte. Non ci sono parole per descrivere quanto manca e quanto mancherà Francesco, quel ragazzo di 31 anni con tanta voglia di lavorare e soprattutto di vivere. Il giovane, purtroppo, la settimana scorsa ha incontrato il crudele destino lo ha strappato alla vita sotto le macerie di una parte del casolare nei dintorni del borgo di Racciano. Francesco insieme al padre, che gli aveva affidato l’impresa di costruzioni di famiglia, lo stavano ristrutturando quando all’improvviso la tragedia, inaspettata e terribile.

Il corpo del ragazzo ieri mattina è stato rilasciato dalla Procura di Siena alla famiglia dopo l’autopsia per la sepoltura. E partito per la cremazione a Firenze. Dentro le mura non ci saranno i funerali con la sofferta decisione dalla famiglia nel più silenzioso e doloroso silenzio. Un silenzio rotto con l’ultimo saluto a Francesco alle Scotte nonostante il più stretto silenzio dentro le mura è arrivato dal passa parola che ha fatto il giro della comunità. Per l’ultimo addio di affetto e amicizia alla famiglia nel triste saluto all’amico Francesco, ricordato da tutti, proprio tutti, con quel sorriso di serenità e bontà, diviso fra famiglia e lavoro e, nei momenti liberi, pronto per quel calcio amatoriale del SangiAmatori che amava fin da giovanissimo dagli Juniores di serie D alla Eccellenza. E gli amici di Sangi, in tanti, ieri mattina alle "stanze" delle Scotte per rendere l’ultimo addio a Francesco quel bravo e sincero ragazzo strappato tragicamente alla vita. Alla sua famiglia. A tutti. Sono stati in tanti, ma tanti davvero, per portare affetto, condoglianze e commozione e forte abbraccio al dolore della mamma Donatella, al babbo Beppe, alla sorella Elisa alla compagna Giorgia. "La vita è dolce e crudele – aveva detto il sindaco Andrea Marrucci nel giorno della tragedia –, e mi domando se sia veramente giustizia a tutto questo. I genitori ricordava non dovrebbero mai seppellire i propri figli".

Romano Francardelli