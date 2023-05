Morte in azienda Indagini sulla caduta fatale

di Marco Brogi

Il corpo di Marco Meiattini, l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro, è all’obitorio di Careggi. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte del 55enne operaio agricolo di Staggia, precipitato martedì pomeriggio con il muletto nel vano montacarichi mentre stava lavorando nella cantina della fattoria di Monsanto, alle porte di Poggibonsi.

Una fine orribile arrivata a cinque giorni di distanza da un’ altra morte bianca: quella di Francesco Mannozzi, l’operaio edile di 31 anni di San Gimignano travolto dal crollo del tetto di un casolare in ristrutturazione nella campagna valdelsana.

Due storie unite da un tragico destino. In queste ore i carabinieri di Tavarnelle stanno cercando di acquisire ulteriori elementi per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente. L’operaio, stando a quanto accertato sin qui, stava spostando dei bancali con il muletto.

Si tratta di capire se è precipitato mentre era in retromarcia, e quindi potrebbe non avere visto la “tromba“ del montacarichi in cui è caduto, oppure se il volo mortale è stato provocato dal peso eccessivo del carico, che potrebbe avere causato il ribaltamento del muletto e la conseguente caduta nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri.

Un volo fatale per l’operaio agricolo, che lascia un figlio di 18 anni, la compagna, i genitori. Il babbo, pochi minuti dopo la tragedia, colto da un brutto presentimento, lo aveva chiamato più volte al cellulare. Non ricevendo risposta si era allarmato. E in lui si era fatto strada il timore che al figlio potesse essere successo qualcosa di grave.

Un timore purtroppo confermato qualche ora dopo, quando i carabinieri lo hanno avvertito della tragedia: la seconda che si è consumata sul lavoro nel giro di qualche giorno nella nostra provincia.

Anche stavolta il dolore va di pari passo con le polemiche e le richieste da più parti di misure di sicurezza immediate ed efficaci in grado di arrestare questa assurda escalation di morti bianche che non risparmia nessun settore e nessuna zona geografica. Sui luoghi di lavoro si continua a morire a un ritmo impressionante. Vite cancellate all’improvviso che si lasciano alle spalle una scia di lacrime e di domande. Prima, nei pressi di San Gimignano, la morte di Francesco Mannozzi, poi, a Monsanto, quella di Marco Mieiattini: due età e due percorsi di vita diversi, ma con la stesso, inaccettabile epilogo. Come ha detto qualcuno, di lavoro si deve vivere, non morire.