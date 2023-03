Morte di Rossi, commissione il 20 in aula

Arriverà in aula lunedì 20 marzo l’istituzione della nuova commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager di Banca Mps volato da Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. Si potranno seguire in diretta i lavori in aula – a partire dalle ore 11 – di questo passaggio fondamentale per riprendere il lavoro dal punto in cui si era interrotto a seguito del termine anticipato della Legislatura. L’obiettivo è quello di esaminare e valutare il materiale raccolto dalla prima commissione d’inchiesta e i risultati conseguiti, ascoltando eventualmente le persone che erano state messe in scaletta per chiarire aspetti e dubbi. Non ci dovrebbero essere problemi per il via libera all’istituzione, fermo restando che servirà invece tempo ai componenti per entrare dentro la complessa vicenda.