Morte di Rossi, commissione bis. Il presidente sarà di Fratelli d’Italia. In settimana la riunione per il nome

di Laura Valdesi

SIENA

Nuova commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager della comunicazione di Banca Mps volato dalla finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. La prima ad essere votata (all’unanimità il via libera all’istituzione nel marzo scorso), l’ultima a partire. "La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi riprenderà finalmente la sua attività. Dopo l’approvazione in aula della mia proposta di legge che la istituisce, la prossima settimana procederemo alla sua costituzione e da quel momento inizierà la doverosa ricerca della verità sulla morte di David", annuncia sul profilo facebook l’onorevole Walter Rizzetto (Fdi). Che era stato uno dei componenti della prima commissione, presieduta da Pierantonio Zanettin di Forza Italia, e farà parte anche di quella nuova.

La ripresa dei lavori era rimasta incagliata, stando ai rumors parlamentari, sulla spartizione fra le forze politiche delle presidenze. In lizza la Lega ma Fratelli d’Italia, che con Rizzetto ne aveva fatto una battaglia, questa volta non intendeva farsela soffiare. Ebbene, non si sa ancora chi raccoglierà il testimone di Zanettin, tuttavia sembra che a spuntarla sia stato (almeno ad oggi) il partito di Giorgia Meloni. Non potrà comunque guidarla Rizzetto che già presiede la Commissione lavoro della Camera. Tuttavia il prescelto (l’unica donna in quota Fratelli d’Italia della Commissione, Ylenja Lucaselli, ha già altri incarichi) sarà sicuramente affiancato per un lungo periodo nel percorso dallo stesso Rizzetto. I giochi non sono fermi per cui potrebbe rivestire l’incarico uno fra Marco Padovani, Riccardo Zucconi che comunque fa già parte dell’Ufficio di presidenza della Camera, Andrea Volpi (continua a fare il sindaco nel Lazio) e Gianluca Vinci che è già delegato di aula alla Camera. Un altro nome pesante, ma in quota Lega, era quello del magistrato Simonetta Matone che è spesso ospite nel salotto di ’Porta a porta’. Intanto si dice "soddisfatta per la nomina nella Commissione di inchiesta per la morte di David Rossi", l’onorevole di Forza Italia Chiara Tenerini. "Ho accettato con grande senso di responsabilità questo incarico, impegnandomi a condurre un’indagine approfondita e imparziale. Una dedizione costante che sarà focalizzata sulla ricerca della verità e sulla chiarezza dei fatti legati alla tragica scomparsa di Rossi". Poi aggiunge: "Intendo assicurare che la commissione svolga il suo compito in modo trasparente e professionale, contribuendo così alla ricostruzione degli eventi e alla giustizia. Ringrazio per la fiducia accordata e mi impegno a lavorare instancabilmente per fare luce su questo delicato e doloroso capitolo della storia finanziaria, rispettando la memoria di Rossi, la fiducia dei cittadini e con rispetto verso la sua famiglia".

Quanto ai tempi per la ripresa dell’attività, la prossima settimana – doveva essere martedì ma sembra che la riunione sia slittata solo di uno-due giorni – sarà istituito l’ufficio di presidenza individuando timoniere e vice. La settima seguente, quella dal 20 al 26 novembre salvo novità, riprenderà l’attività. Una mole di lavoro enorme da fare, anche solo per analizzare il materiale pubblico e secretato raccolto dalla prima commissione d’inchiesta.