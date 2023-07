Morte di Peo, l’inchiesta Attesa per i prossimi passi

Potrebbero arrivare già oggi novità giudiziarie sulla tragica scomparsa di Paolo Gozzi, da tutti conosciuto come Peo, il contradaiolo della Chiocciola scomparso il 7 luglio, tre giorni dopo un’incidente stradale che si era verificato all’altezza di Sant’Andrea, sulla strada Grossetana.

Gli accertamenti tecnici disposti dal sostituto procuratore Nicola Marini per circoscrivere l’inchiesta, propedeutici a compiere i passi successivi, dovrebbero essere ormai arrivati alle fasi conclusive. Si capirà a questo punto se, oltre alla donna che era alla guida dell’auto coinvolta nel drammatico evento, l’attenzione degli inquirenti si sposterà anche altrove, per verificare tutte le circostanze che hanno preceduto il decesso di Gozzi.

L’uomo era giunto martedì sera al pronto soccorso del policlinico di Santa Maria alle Scotte, poi nei giorni successivi il peggioramento fino al decesso che ha sconvolto i familiari, ma anche le tantissime persone che aveva incrociato nella sua vita: per primi i contradaioli della Chiocciola, che per rispettare il lutto hanno anche disertato piazza del Campo in occasione dell’estrazione delle Contrade, quindi tutti coloro che lo hanno aprezzato come showman della Compagnia dei Toscanacci o sul lavoro alla Sei Toscana.

Proprio a Peo, il capitano della Chiocciola Stefano Maggi aveva dedicato l’estrazione a sorte per il Palio di agosto. Anzi, aveva detto commosso, "questa uscita è una dedica di Peo alla sua Chiocciola".

I prossimi passi dell’inchiesta serviranno ora a capire quale sia stata la causa principale del decesso di Gozzi. Antonio Cambò, legale della donna alla guida dell’auto, aveva depositato la richiesta di incidente probatorio, nei giorni successivi al decesso, prima dell’effettuazione dell’autopsia.

Ora si attendono i passi del sostituto procuratore Marini, per cercare di approfondire cosa abbia davvero portato alla scomparsa di Gozzi.

O.P.