Morta Rigoletta ’icona’ del paese "Era zia di tutti"

Poggibonsi perde una icona del commercio al dettaglio. A 93 anni si è spenta Rigoletta Boschini (nella foto), per decenni dietro al bancone del negozio di alimentari. Una sorta di istituzione e di sicuro un riferimento per il quartiere di Cimamori, grazie all’energia di una donna capace di precorrere i tempi e di trasformare anche il modo di servire i clienti della zona e non soltanto, creando il minimarket che portava il suo nome.

I connotati di Rigoletta rimandavano forse a una antica passione di famiglia nei confronti delle opere verdiane. "Ci ha sfamato tutti, grandi e piccini con i suoi panini imbottiti, fin da Firenze venivano a comprare il suo prosciutto e la sua finocchiona", ricordano in tanti tra i poggibonsesi di viale Marconi e di via del Chianti. Sempre con una barzelletta pronta, con la battuta per ogni occasione, decisa a partire per una gita alla scoperta di tanti Paesi con i suoi cappellini in stile ‘regina Elisabetta’ e i suoi abiti variopinti: questi gli altri tratti del suo speciale universo. La ricordano così le nipoti, Lisanna e Lauretta: "Se n’è andata una donna stravagante, la zia di tutti". Rigoletta ha avuto a lungo al suo fianco Loris, lui stesso vicino al commercio e alla cooperazione fin dal dopoguerra, scomparso nel 2002 e ancora presente nelle memorie degli sportivi locali per uno smisurato attaccamento nei riguardi dei colori giallorossi, per i quali era stato in gioventù anche apprezzato calciatore.

Paolo Bartalini