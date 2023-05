Morta nel bus ribaltato Il pm chiede 3 anni per autista e tre tecnici Guard rail nel mirino

di Laura Valdesi

SIENA

Pullman turistico ribaltato sulla ’Palio’, il bilancio fu tragico. Una guida turistica di 41 anni morta in maniera terribile, infilzata dal guard rail che penetrò nell’abitacolo e 37 persone ferite. Il pm Siro De Flammineis, che ha seguito l’inchiesta dal 22 maggio 2019, ha chiesto la condanna a tre anni con pene accessorie previste per legge per tutti gli imputati: il conducente del pullman Leonardo Santoro, accusato di omicidio stradale, e tre tecnici per i quali la contestazione è invece omicidio colposo. Nella requisitoria sulla vicenda che, come si ricorderà, fece il giro d’Italia anche perché rimase bloccata la ’Palio’ con non pochi disagi, De Flammineis ha ricordato "la morte immediata della guida turistica" che venne appunto colpita dal guard rail penetrato nel bus, citando poi la testimonianza di un cittadino che aveva visto il pullman spostarsi progressivamente verso destra e le ruote del pullman uscire dalla carreggiata. Inutile la sterzata del conducente per rimettersi sulla corsia. "Gli accertamenti svolti – sostiene l’accusa – non hanno consentito di comprendere a fondo perché l’autista era appunto uscito dalla carreggiata". Ribaltandosi fuori strada. Di sicuro non parlava al cellulare. De Flammineis si sofferma però molto a lungo, attingendo alla perizia disposta dal giudice Simone Spina per fare chiarezza sulla dinamica, sulla presunta asssenza di un elemento strutturale di raccordo tra le due barriere che si trovavano nel punto in cui il bus si era ribaltato. Questione su cui già nel processo c’è stato un lungo dibattito. Poi la parola alle difese dei quattro imputati. "Al momento in cui è stata realizzata l’opera il mio assistito non aveva alcun rapporto con la società, non la conosceva nemmeno", sottolinea l’avvocato Beatrice Borghi che insieme alla collega Daniela Del Lungo assiste un tecnico "che – dice – non avrebbe firmato il collaudo". "Nessuna barriera sarebbe stata comunque in grado di resistere a quell’urto", rimarca tra l’altro Del Lungo. Nel primo pomeriggio l’avvocato Salvatore Di Marco ha rintuzzato le accuse all’autista del bus turistico, quindi è toccato al legale che assiste l’ingegnere dell’Anas. Poi il giudice Simone Spina ha rinviato a giugno per la sentenza.

Ad assistere all’udienza, nell’ambito del progetto "Educazione alla legalità", ieri mattina le classi quinte e la quarta (indirizzo meccanico) dell’Istituto Marconi di Siena, accompagnati oltre che dagli insegnanti anche dai carabinieri del comando provinciale.