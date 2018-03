Siena, 23 marzo 2018 - Una triste notizia per i vigili del fuoco di Siena: il 21 marzo è morta Kira, cane da soccorso di 11 anni. Kira, abilitata per la ricerca persone in superficie e sotto le macerie presso la Scuola nazionale cinofila di Volpiano (Torino), ha svolto numerosi interventi come cane da soccorso in forza al Comando di Siena e più in generale con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

"Tra i più importanti interventi, svolti in ambito provinciale, regionale e nazionale _ si legge in una nota _, il Comando ricorda il terremoto dell'Aquila, il disastro ferroviario di Viareggio, nonché il sisma dell’Emilia. Degno di nota anche l’intervento per il crollo di una villetta a San Gimignano, per il quale Kira fu premiata dal sindaco dello stesso Comune".

Oltre che per l’eccellente servizio svolto nell’attività di soccorso, Kira si è contraddistinta negli anni per la capacità di regalare momenti di gioia e di gioco a centinaia di bambini, soprattutto nella tradizionale “Festa della Befana”, organizzata in piazza del Campo a Siena.

“Ti ho salutato Kira tenendoti la zampa _ è il commosso saluto del conduttore e capo squadra esperto Luigi Fontanelli_ ....Accarezzando quel tuo musino bellissimo, ricoprendoti di baci.... sino a che non ti sei spenta... Perché avresti fatto lo stesso con me. Addio Kira. Mi hai insegnato tantissimo, ne farò tesoro finché vivrò.”