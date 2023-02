Morta dopo il parto, perse moltissimo sangue

di Laura Valdesi

SIENA

Donna morta alle Scotte per le complicanze insorte dopo il parto, le verità dei consulenti del pubblico ministero. Declinata in un’udienza fiume su un caso delicatissimo che vede imputati per omicidio colposo una ginecologa difesa dagli avvocati Enrico e Lorenzo De Martino, unitamente ad un anestesista assistito da Francesco Maccari. Ad ascoltare, non senza visibile sofferenza, la ricostruzione di quella drammatica sera del gennaio 2019 quando la donna venne sottoposta ad un cesareo, anche il marito e la cognata della 38enne deceduta, parti civili difese dall’avvocato Duccio Panti. Non era programmato "perché gli accertamenti avevano escluso la necessità. I sanitari erano stati scrupolosi nelle verifiche preliminari", spiega al giudice Andrea Grandinetti una consulente del pm Valentina Magnini sottolineando il "corretto ricorso improvviso al cesareo alla luce del peggioramento improvviso delle condizioni fetali. Poi – dice – c’è stata un’urgenza ostetrica". E’ su tale aspetto che si concentra l’approfondimento della testimonianza che prosegue fino alle 13. 30. "Il decesso – si rileva – è stato dovuto ad una compromissione di molti organi per cui si è arrivati al punto di chiedere il trapianto di reni e polmoni. I momenti salienti sono quelli della valutazione dell’emorragia post partum e il danno conseguente". Più e più volte viene ripetuto da una consulente della procura "che mancava un piano di trattamento dell’emergenza. Ogni centro che si rispetti lo dovrebbe avere". E ancora: "Già dal 2008 la Regione Toscana – emerge in aula – prevedeva che la paziente deve restare in sala parto per due ore. Cosa prevista qui per chi dà alla luce spontaneamente un bambino mentre si dispone di portare la neo madre nelle degenze se le condizioni fisiche risultano stabili". Una corretta gestione dell’emorraggia post partum, in caso di insuccesso dei farmaci, prevede di effettuare un tamponamento e in caso di ulteriore persistenza un approccio chirurgico. Si pone varie volte l’accento, ripercorrendo a sprazzi il caso, "sul reperibile che è stato allertato ma non se ne sa assolutamente nulla", ancora la consulente del pm.

Il cuore della vicenda, secondo l’accusa, riguarda in realtà la fortissima perdita di sangue in presenza di un’emorragia al di sopra della norma, emerge in avvio. Il tempo, troppo lungo per sopperire a ciò. Si parla inoltre di apporto insufficiente di sangue. A soffermarsi su tale aspetto in modo nitido sono infatti gli altri tre consulenti del pubblico ministero che concludono la loro testimonianza alle 17,30.

Il 24 marzo la parola passerà ai consulenti della parte civile e della difesa. In quella successiva arriverà la sentenza.