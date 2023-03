Moria di pesci nel torrente Copra, prelevata l’acqua per le analisi

I rilievi

Asciano (Siena), 17 marzo 2023 – I carabinieri forestali di Rapolano Terme e quelli di Montepulciano sono intervenuti nei pressi dell'abitato di Asciano, dove era stata segnalata una moria di pesci nel torrente Copra, con presenza di acque scure e torbide.

I militari hanno potuto accertare la presenza di numerosi pesci morti, procedendo alla repertazione di alcuni esemplari di fauna ittica, che sono stati consegnati all'Istituto Zooprofilattico di Siena per le analisi del caso. Allo stesso tempo è stata contattata l’Arpat di Siena, che ha campionato le acque inquinate. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’inquinamento e gli eventuali profili di responsabilità.