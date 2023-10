Morì 4 mesi dopo il parto, si ricomincia da capo

Giovane madre morì alle Scotte a 39 anni, quattro mesi dopo il parto, nel giugno 2019. Dopo terribili sofferenze. Il 5 ottobre scorso doveva esserci la sentenza dopo numerose udienze e le conclusioni del pm Valentina Magnini, della parte civile rappresentata dall’avvocato Duccio Panti e dei due medici delle Scotte imputati di omicidio colposo, l’anestesista assistito da Francesco Maccari e la ginecologa difesa da Lorenzo ed Enrico De Martino.

Il giudice Andrea Grandinetti riservò invece un colpo di scena rinviando l’udienza a ieri per la nomina di tre esperti che dovranno fare una nuova perizia sul caso. Dal quesito che è stato letto in aula la sensazione è che si ricominci in sostanza (quasi) da capo. Ai medici sono stati dati 90 giorni di tempo per depositare la loro relazione, a partire dal 27 novembre quando si ritroveranno, che verrà poi illustrata il 22 aprile in tribunale quando saranno sentiti i tre consulenti in contraddittorio con quelli delle difese, del pm Magnini e delle parti civili.

I periti sono il professor Massimiliano Carassiti, direttore dell’Unità operativa complessa al Campus biomedico di Roma, il professor Roberto Angioli, direttore dell’Uoc di Ginecologia sempre al Campus biomedico e Lorenzo Marinelli dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, medico legale. Dovranno, questo chiede loro il giudice, analizzare tutti gli atti e i documenti, le consulenze tecniche già redatte, quanto emerso nel corso del dibattimento, il materiale biologico che è stato preso durante l’inchiesta. Grandinetti vuole sapere perché è morta la giovane madre, evidentemente non ritiene sia emerso chiaro oltre ogni ragionevole dubbio. Dovranno inoltre verificare se esistono e, in caso affermativo, se sono state seguite le linee guida nell’assistenza della donna che aveva dato alla luce il secondo figlio. E valutare se quella morte poteva essere evitata, ricostruendo tra l’altro l’aspetto della trasfusione di sangue. Insomma, la vicenda va ripercorsa a tutto tondo.

La.Valde.