Morì 4 mesi dopo il parto a Siena: nuova perizia

Giovane madre morì alle Scotte quattro mesi dopo il parto, niente sentenza. Il verdetto sulla dolorosa vicenda – la donna aveva 39 anni ed era deceduta nel giugno 2019 dopo grandi sofferenze – era atteso ieri. Alle 15,30 avvocati degli imputati – Lorenzo De Martino per la ginecologa e Francesco Maccari per l’anestesista, entrambi accusati di omicidio colposo – e il legale di parte civile Duccio Panti (assiste i due figli minori, la cognata, marito e sorella) sono rimasti sorpresi quando il giudice Andrea Grandinetti ha comunicato la sua decisione. Niente verdetto, il pm Valentina Magnini (nella foto) aveva chiesto la condanna per entrambi a 8 mesi. Ma una nuova perizia. Si torna dunque in aula il 26 per l’incarico ad un collegio con competenze medico legali, di ematologia, rianimazione ed anestesia. In quella circostanza si conoscerà il quesito che sarà il focus dell’ulteriore perizia sulla vicenda.