Morgan La Spoon river in ateneo Una stella della Città aromatica

Marco Castoldi in arte Morgan ha un rapporto speciale con Siena, che lo ha visto protagonista di eventi e gossip. Eccolo ritratto il 13 dicembre del 2004 e Augusto Mattioli esegue una intensa foto quando sta per iniziare la "prima" del suo concerto, ma anche disco di successo, "Non al denaro, non all’amore, né al cielo", rilettura con assoluta fedeltà di uno dei capolavori di Fabrizio De Andrè dall’opera di Edgar Lee Master tradotta da Fernanda Pivano. Una produzione dell’Università di Siena con il Centro Studi De André.

Se ne parlerà per giorni in tutti gli ambienti musicali: Siena è al momento al centro di importanti attenzioni artistiche: peccato che, allora come oggi, non ci sia mai stato un coordinamento fra tutti gli eventi, con il rischio di vedere nella stessa serata due o tre eventi di imperdibile valore. Ma il rapporto fra Morgan e Siena, al tempo musicista senza gli eccessi che talvolta leggiamo nei quotidiani, era iniziato qualche anno prima. Nell’agosto del 2001, appena insediato come sindaco, Maurizio Cenni aveva dato il via alla prima edizione della Città Aromatica. Il direttore artistico Mauro Pagani il 26 dello stesso mese terminava il frammentato evento con l’esibizione in piazza del Campo con un suo concerto e quello di Roberto Vecchioni. L’ex polistrumentista della Premiata Forneria Marconi si fa accompagnare proprio da Morgan, da poco ex BluVertigo, oltre che da Raiss, voce degli Almamegretta.

Da incorniciare proprio una raffinata versione di "Cieli neri" del gruppo milanese, con Pagani al flauto e Morgan al pianoforte. Il gossip è dato dalla presenza dell’allora fidanzata Asia Argento. Si troveranno così bene che restarono in città alcuni giorni oltre l’evento. L’anno dopo Morgan tornò per arricchire la prima parte della serata conclusiva, prima del concerto di Gianna Nannini. Con lui l’artista tunisina Mouna Amari, Andrea Parodi (Tazenda) e l’istrionico Massimo Ranieri.

E in questa serata prende vita uno dei ricordi più belli che ho di questo festival: mentre tutta Siena si accalca ad ascoltare la Gianna nazionale, mi allontano dal palco e sento arrivare della musica dal teatro dei Rinnovati. Nel semibuio della sala deserta Pagani e Morgan, violino e pianoforte-voce, improvvisano uno sconvolgente repertorio dei brani dei Beatles. Mi metto in una poltroncina laterale e mi godo l’inedito concerto. Ma non ero solo: ad un certo momento mi accorgo di un altro silenzioso spettatore. Era proprio il sindaco Cenni, che aveva barattato il clamore della piazza per ascoltare la bellezza di quel duo che improvvisava.

Massimo Biliorsi