"Mood giovane per far ripartire il Santa Maria"

"I giovani hanno bisogno di cultura così come quest’ultima ha bisogno di giovani": nel dibattito culturale di questi giorni a Siena entra Matteo Galasso, referente provinciale del gruppo under 30 di Azione. Partendo dal faticoso rapporto ’giovani-cultura’ occorre "fare una riflessione in merito al rinnovo della governance del Santa Maria della Scala - inizia Galasso –, occasione di cambiamento e novità anche organizzativa".

"La fruizione museale deve rinnovarsi - prosegue –. Siena ha un enorme patrimonio storico e artistico ma, per farlo conoscere, valorizzarlo va gestito in maniera innovativa. Servono conoscenze e competenze al passo con i tempi e una visione nuova: basta con le visioni stand alone in cui il Santa Maria viene visto come un oggetto isolato da spolverare ogni tanto con iniziative estemporanee. Si presta a diventare l’hub culturale di Siena e con la digital transformation si spalancano enormi possibilità. Possiamo far nascere una nuova concezione di museo: un polo all’interno di una rete di servizi misti fisicodigitali, promotore di cultura. In tutto questo l’Università e il contributo operativo degli studenti può fare la differenza: eventi, realtà aumentata, mostre multimediali, sono solo alcuni esempi di strumenti a disposizione dei musei per garantire un’esperienza al passo con i tempi".

Arriva la proposta di Azione, verso il futuro nel rispetto della tradizione: "Quella del Santa Maria sia occasione per far partire questo progetto, mettendo alla sua guida una figura che sia portatore di competenze e esperienze che, con una mentalità e un approccio sintonizzato con il mood giovanile, possa appassionare e coinvolgere i giovani con i linguaggi e strumenti di loro quotidiano utilizzo. ’Stay tuned’, restiamo sintonizzati con il mondo che cambia perché senza l’attenzione ai giovani, la cultura non può che chiudersi in stanze aride e anguste".