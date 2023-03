Montomoli va negli Usa e organizza il rush finale del tour nei quartieri

E’ partito ieri per gli Stati Uniti dove lo attendono incontri ad alto livello. Non si ferma mai e continua a lavorare a testa bassa Emanuele Montomoli, fondatore di VisMederi e candidato sindaco che, non appena farà rientro a Siena, intende riprendere il tour tra i quartieri per incontrare i cittadini e ascoltarne problemi e istanze. La prossima settimana Montomoli sarà infatti al Petriccio e all’Acquacalda, seguirà poi una tappa a Ravacciano, quindi a Ginestreto, Sant’Andrea e Costalpino. L’ultima tappa del candidato sindaco verrà riservata al centro storico, che va affrontato con particolare attenzione per le sue peculiarità: qui sono previsti incontri più ristretti per le diverse problematiche dei vari terzi.

Intanto si registrano tre nuovi ingressi nella lista ’Emanuele Montomoli Sindaco’ che vanno a rafforzare la squadra dei civici a sostegno del manager per le amministrative del 14 e 15 maggio. Si tratta di Massimo Castellani, impiegato nel quadro direttivo Monte dei Paschi, specialista settore agroalimentare presso la direzione imprese di Siena. Alle amministrative del 2018, Castellani è stato eletto consigliere comunale con Forza Italia, ottenendo il secondo numero di preferenze della lista civica di cui faceva parte.

Ci sono poi Riccardo Magrini, impiegato amministrativo alla Società di esecutori di Pie Disposizioni Onlus, e Felicia Rotundo, storico dell’arte già funzionario del Mibac.

Tre nuovi nomi che vanno ad aggiungersi ai candidati già presentati: Marco Bruttini, Valentina Cappelli, Luigi Fumi Cambi Gado, Veronica Cannucci, Sebastiano Deledda, Daniele Fineschi, Stefano Gasperini, Gianluca Marzucchi, Valentina Micheli, Sara Pugliese e Andrea Stella.

