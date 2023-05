Montomoli "Non ho rimpianti Ballottaggio? Pronti ad ascoltare"

Ha accolto il risultato con serenità, nella sede del comitato elettorale in piazza del Campo. Emanuele Montomoli sa benissimo che la sua vera corsa a sindaco era terminata quando i partiti del centrodestra avevano fatto un’altra scelta. "Ma non ho rimpianti – dice ora –, rifarei tutto quello che ho fatto, sono stato me stesso. Con il centrodestra magari sarei diventato sindaco, ma non credo che sarebbe stata una scelta felice, per me e per la città". E allora che bilancio trarre da queste elezioni? "Intanto che hanno prevalso i partiti e le forze civiche sono state penalizzate. Personalmente il bilancio resta positivo: ci siamo impegnati, credo che la mia personalità ne sia uscita rafforzata e sono contento".

Ora c’è il ballottaggio: come si muoverà Montomoli? Riuscirà a dialogare con il centrodestra dopo quella rottura fragorosa? "Io per natura parlo con tutti, sono una persona aperta. Vedremo, nel caso, cosa hanno da dirci. In generale in vista del ballottaggio contano i programmi".

Intanto Montomoli fa un annuncio: "Io comunque non entrerò in consiglio comunale, lascerò spazio a chi si è impegnato nella lista. Tornerò al mio lavoro, per il momento la mia avventura in politica si conclude qui. Anche se abbiamo costituito un’associazione con tante persone che vi stanno dedicando tempo ed energie, valuteremo in futuro come muoverci per esempio in occasione delle elezioni dei Comuni contermini".

Resta appunto la valutazione sulla sfida ancora una volta mancata da civici. "Continua a essere difficilissimo, figuriamoci per chi corre da solo come noi, perché si devono creare condizioni particolare per far sì che una componente civica possa sconfiggere i partiti. Le persone indecise, nel dubbio, alla fine scelgono l’orientamento politico. E questo indubbiamente concede un vantaggio a chi si presenta sostenuto dai partiti. Io resto convinto del nostro percorso e del risultato ottenuto".

O.P.