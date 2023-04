Montomoli: "Liste irregolari" I 5 Stelle puntano su Boldrini

di Cristina Belvedere

Presentate 23 liste per un totale di otto candidati a sindaco in corsa alle prossime amministrative, ma è già polemica. A sollevare perplessità è la lista ’Emanuele Montomoli Sindaco’, che già nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme: "Per partecipare come lista alle elezioni occorre presentare almeno 200 firme valide, per evitare il proliferare di elenchi che non hanno un radicamento e un sostegno organizzativo adeguato – sottolinea –. La firma deve essere presa in presenza di un pubblico ufficiale che identifica il firmatario e ne vidima la firma, da apporre in un modulo con i nomi di tutti i candidati".

E ancora: "Molte delle liste presentate non hanno, in tutta evidenza, i requisiti richiesti dal legislatore. Non spetta a noi della lista ’Emanuele Montomoli Sindaco’ indagare, ma le violazioni sono state ripetute ed evidenti e trovano riscontro nell’esplosione delle doppie firme, cioè di cittadini che hanno dato il loro apporto a due liste. Il rischio di elezioni irregolari è alto – è la denuncia – e spetta agli organi competenti intervenire per rimuovere ogni ostacolo, dissipare i sospetti e ottenere così elezioni rispettose delle leggi".

Infine la conclusione: "Ci auguriamo che questa battaglia di legalità sia sostenuta e vi ci associno quanti, autoassumendosi il ruolo di guardiani della legge, nei mesi scorsi sono intervenuti con accessi agli atti, indagini sulle appartenenze ed esposti sull’agibilità delle sedi dei singoli partiti o movimenti".

Intanto venerdì sera nella Saletta dei Mutilati il Movimento 5 Stelle di Siena ha presentato la discesa in campo ufficiale della candidata a sindaco Elena Boldrini e i nomi della lista.

Alla presenza della consigliera regionale Silvia Noferi, della coordinatrice provinciale Bonella Martinozzi e del vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo (da remoto) i grillini hanno lanciato la sfida a movimenti civici e partiti tradizionali: "Siamo arrivati da poco, quindi abbiamo all’attivo meno incontri pubblici e confronti con gli altri candidati – ha detto Boldrini –. Ma vedendo la sala piena di tante persone che si erano allontanate dalla politica, mi ha ridato stimolo. E’ infatti importante riportare i cittadini a partecipare".

Ex consigliera comunale a Sovicille e già braccio destro del parlamentare Luca Migliorino, la pentastellata Boldrini ha mostrato concretezza fin da subito: "Il nostro obiettivo, come Movimento 5 Stelle, è far andare la gente a votare, per evitare rischi alla democrazia. Più che vincere – ha sottolineato la candidata sindaco – è importante con-vincere, cioè vincere tutti insieme. Siamo un gruppo completamente nuovo con diverse competenze al suo interno. Ci sono persone che lavorano in svariati settori. L’obiettivo è entrare in consiglio comunale, oltre a conquistare il Comune. Se i cittadini senesi vorranno cambiare, noi siamo qui". Quindi Boldrini ha elencato i prossimi appuntamenti elettorali: "Il 22 aprile si terrà un evento sulla Sanità con il parlamentare Andrea Quartini, mentre il 5 maggio parleremo di Multiutility con la consigliera regionale Silvia Noferi e l’avvocato Donella Bonciani. Online si collegherà l’esperto Fabio Massimo Cataldo".