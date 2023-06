Montomoli lascia a Marzucchi "Scelta morale, non ho rimpianti"

Non è stato un fulmine a ciel sereno, perché l’aveva già comunicato prima del secondo turno, ma ora la conferma trasmessa agli uffici. Emanuele Montomoli, già cadidato sindaco sostenuto dalla sua lista civica, non farò parte del consiglio comunale. Ha rinunciato al posto che gli sarebbe spettato, lasciandolo al più votato della lista, Gianluca Marzucchi. "Non è una decisione politica bensì morale – spiega Montomoli – perché in tanti si sono dati da fare per sostenermi, l’unico modo per ricambiarli è concedere un’esperienza in consiglio comunale a chi ha ricevuto più voti", spiega Montomoli.

Con quali obiettivi andate avanti?

"Abbiamo costituito un’associazione, Polis, che conta di recitare un ruolo, ad esempio alle tante comunali del prossimo anno o alle provinciali e circoscrizionali se e quando torneranno".

E lei che farà?

"Sono tornato al mio lavoro, con più entusiasmo di prima".

Rimpianti?

"A volte penso che se avessi un carattere diverso, magari sarei sindaco. Se avessi annunciato un passo di lato dalla massoneria forse non sarebbe successo niente. Ma preferisco essere rimasto me stesso e averlo fatto con trasparenza".

Come vi porrete verso l’attuale maggioranza?

"Non faremo opposizione preconcetta, se ci saranno cose positive voteremo a favore, altrimento saremo contrari".

Ma al debutto sul programma di mandato? Il vostro no è scontato o valutate anche l’astensione?

"Di sicuro non a favore. Potremmo ragionare sull’astensione, dipende da cosa porterà in aula il sindaco. Per ora su alcuni punti mi sembra che non ci siamo".

Ad esempio?

"L’internazionalizzazione. Io proverò a fare ciò che avevo annunciato, come portare a Siena l’International vaccine institute e la Coalition for epidemics, organismi di livello mondiale. Spero di avere l’appoggio dell’amministrazione".

Il centrodestra ha portato molti ministri in campagna elettorale, non è un vantaggio?

"Il Governo deve sostenere Siena a prescindere da chi è a Palazzo pubblico. E chi è a Palazzo pubblico deve cercare l’appoggio del Governo ma garantendo la propria autonomia. Esserne troppo dipendenti sarebbero un grande errore".

Non è che lo dice perché l’hanno scaricata?

"No, anzi. Io non mi ci vedrei a essere condizionato dai partiti o da Siena ideale. Alla fine meglio così".

O.P.