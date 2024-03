Montomoli e la scelta di Forza Italia: "Una forza moderata è necessaria"

L’anno scorso la corsa a sindaco in solitario, dopo la rottura col centrodestra che lo aveva già presentato. Ora la decisione di entrare proprio in uno dei partiti del centrodestra: Emanuele Montomoli, docente universitario e fondatore di VisMederi nonché presidente del Costone, ha annunciato la novità con una foto a fianco del segretario nazionale Antonio Tajani.

Montomoli, perché l’ingresso in Forza Italia?

"È l’unico partito nazionale nel quale mi riconosco e rivedo i miei ideali riformisti ed europeisti. Quando fui indicato dal centrodestra, uno dei motivi per cui accettai era proprio la presenza di Forza Italia".

Ora però si ritrova in quella coalizione con cui ha rotto...

"In realtà non c’è stata una rottura politica, solo l’interruzione del rapporto con una parte. E con Forza Italia non ci sono mai state avvisaglie di quello che poi è successo".

Marzucchi, che rappresenta Polis, che farà in consiglio?

"Lo deciderà lui insieme all’associazione, di cui faccio parte. Ma ora l’obiettivo principale è tutelare l’associazione".

Per lei ci sono candidature in vista?

"Alle europee sicuramente no, mi è stata chiesta una disponibilità ha ho troppi impegni professionali già in agenda. Di certo però farò campagna elettorale attivo per il partito deciderà di candidare".

Che giudizio dà dell’amministrazione?

"Nicoletta Fabio è un’amica e una persona che stimo, credo che sia stato un anno positivo in cui ha preso le misure della città e ha impostato tante cose. Per il futuro ci sarà molto da fare, un anno è poco per dare un giudizio ma sono ottimista".

Forza Italia sta facendo una campagna acquisti intensa, che ne pensa?

"Mi sembra un attivismo positivo perché, all’interno del centrodestra, c’è bisogno di un partito moderato che può garantire equilibrio al governo cittadino e a quello nazionale. In una stagione politica di forti contrapposizioni, ce n’è bisogno".

Eppure molti davano Forza Italia in caduta, dopo la scomparsa di Berlusconi.

"Berlusconi ha fatto la storia d’Italia, ma ora ha trovato un leader capace come Tajani, capace di riempire lo spazio tra Meloni e Schlein. Credo che di questo ci sia ancora un forte bisogno, ecco perché si è concretizzato il mio impegno politico diretto".