Montomoli: "Così porterò Siena nel futuro"

di Cristina Belvedere Doveva essere il ’suo’ giorno e così è stato. Per l’apertura ufficiale della campagna elettorale ha scelto lo stile delle convention americane: video su maxi schermo per raccontare la sua storia e sottofondo con le note dei Rolling Stones, ma anche slides per presentare i punti-cardine del programma, battute con il pubblico e ’frecciate’ agli avversari politici. C’erano proprio tutti gli ingredienti di una presentazione in grande stile ieri mattina al Teatro del Costone, luogo scelto da Emanuele Montomoli per scendere ufficialmente in pista nella corsa per Palazzo pubblico. In platea i vertici nazionali e locali dei partiti di centrodestra: i parlamentari Francesco Michelotti (FdI), Tiziana Nisini (Lega) e Chiara Tenerini (F.I.), i dirigenti toscani e senesi, tanti consiglieri comunali e anche assessori come Michele Capitani, Silvia Buzzichelli, Andrea Corsi e Clio Biondi Santi. E poi il pubblico (presente anche Elisa Romei, ex presidente di GeneSi, lista a sostegno di Massimo Castagnini), che ha affollato entrambi i piani del Teatro, pronto ad applaudire il candidato, seguendolo tra foto dell’infanzia e ricordi della laurea, fino al Mangia d’Oro ottenuto nel 2019. Commozione di fronte alle immagini delle figlie e delle nozze con Sara Pugliese, ex assessore della Giunta De Mossi...