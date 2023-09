Montisi all’avanguardia. Polo scolastico 0-6 anni

Una struttura che prevede in un unico edificio la convivenza del nido e della scuola dell’infanzia con ampi spazi utilizzabili come luoghi comuni di apprendimento, creando occasioni alle educatrici ed insegnanti per progettare, sperimentare insieme proposte educative integrate.

"In un momento in cui si parla di ridimensionamento e diminuzione degli istituti autonomi – sottolinea il sindaco Silvio Franceschelli – vogliamo dare un segnale nella direzione opposta. E lo facciamo in un’area dove è fondamentale ragionare di mantenimento dei servizi e presidio del territorio. È il primo caso nella provincia di Siena e uno dei pochi in Toscana con la coabitazione dal punto di vista fisico. La scuola dell’infanzia finora ha mantenuto l’attività del pomeriggio grazie al contributo dell’amministrazione comunale. Adesso il polo 0-6 potrebbe aprire a nuovi scenari. Un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto e alla dottoressa Barbara Riccarelli per il coordinamento del progetto".

Il nuovo polo accoglie strutture educative di diverso tipo, come servizi educativi per la prima infanzia (nido d’infanzia) e sezioni di scuola per l’infanzia in una stessa struttura edilizia. Inoltre, costituisce un punto di incontro per le famiglie e per il sostegno alla genitorialità. Il centro prevede un coordinamento gestionale e pedagogico integrato.