E’ rimasto imprigionato all’interno della cabina dell’elevatore ribaltato.

E’ stato messo in salvo dall’intervento dei vigili

del fuoco di Montalcino intervenuti sul posto.

Questo l’epilogo dell’incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di ieri alla

periferia di Montisi, frazione

di Montalcino. Un operaio, G.C., 59enne, dipendente

di una società romana,

stava lavorando con un escavatore per trasferire su un camion terra. Per causa

in corso di accertamento

il mezzo si è cappottato. L’operatore è rimasto incastrato all’interno

della cabina. C’è voluto,

come detto, l’intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori. In un primo momento si è temuto il peggio. E’ intervenuto un equipaggio del 118 allertando anche Pegaso. Quando l’uomo è stato estratto dall’abitacolo le sue condizioni non sono apparse, per fortuna, gravi. E’ stato trasportato

al pronto soccorso dell’ospedale di Nottola, quindi trasferito alle Scotte. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Montalcino, anche gli ispettori del lavoro per i rilievi di legge.

Massimo Cherubini