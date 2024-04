Monticiano, venerdì previsto il recupero

Le corse di addestramento dei cavalli da Palio, in programma ieri a Monticiano e annullate in seguito alla pioggia copiosa caduta nei giorni scorsi, saranno recuperate nella giornata di venerdì 5 con lo stesso orario: l’inizio è fissato per le 15 e il termine alle 17.15 circa. Il programma completo sarà aggiornato nei prossimi giorni.

Una data di recupero che quindi riesce ad anticipare la prossima data in calendario per le corse di addestramento dei cavalli dell’Albo, in programma martedì 9 a Mociano. Con la speranza, per entrambi gli appuntamenti, che il maltempo conceda finalmente una tregua e consenta così di riuscire a vedere cavalli e fantini in pista, ormai a meno di tre mesi dalla Carriera di luglio.