Monticiano, domina Bellocchio. Giannetti su Bryan fa il vuoto Zio Frac brilla ma frena subito

di Laura Valdesi

SIENA

Gli auguri a Tittia per il suo compleanno – 39 primavere – sono stati ieri un ritornello fra i van. Ma si è rivista alle corse a Monticiano anche Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa che ha assistito al trionfo del suo ex cavallo, Akida, montata da Bellocchio. Enrico Bruschelli ieri ha conquistato due vittorie: la prima appunto con la saura di 8 anni, l’altra con Dorotea Dimmonia praticamente appaiato da Turbine su Tiepolo all’arrivo, entrambi con andatura blanda e cavallo praticamente in mano. Ma sono stati tanti i protagonisti di una giornata estiva che ha portato al ’Tamburo’ centinaia di senesi tanto che le strade vicine alla pista erano sature di macchine sin dal primo mattino. Le prime tre corse sono state conquistate nell’ordine da Antonino Mula su Benitos, da Alessio Giannetti su Bryan de Marchesana e da Turbine su Demoniu Fio. Le ultime due, come detto, da Bellocchio. Che nella prima, la più movimentata perché ci sono state un paio di cadute, non rischia troppo con Zio Frac. Giusto così, il serio impegno lo aveva già fatto qui. Bella però la sua partenza, subito all’inseguimento del battistrada Benitos mentre Stefano Piras su Viso d’angelo dalla rincorsa s’inseriva nella corsa. Vanno giù alla curva del melo secco prima Mattia Chiavassa da Banzay, poi Giovanni Puddu da Demoni, senza conseguenze. Vince facile Mula su Benitos, secondo alla fine è Federico Fabbri su Diocleziano, terzo Piras su Viso.

Impressiona e fa il vuoto dietro Bryan de Marchesana, spinto da Alessio Giannetti. Un volo di tre giri – anzi serve il quarto per fermarlo tanto è lanciato – che riempie l’occhio degli addetti ai lavori. In una batteria dove c’era un cavallo di valore assoluto come Anda e Bola che è giunto terzo, senza mettere il turbo, con Sebastiano Murtas. Accoppiata che sarà anche al palio di Ferrara e che ieri ha solo fatto un po’ di addestramento senza forzature inutili, così come Massimo Columbu sul biondo Remorex che era di rincorsa. Spunto di Nieddu su Coca che al melo secco si trova in traiettoria con Scompiglio su Aramis King, alla fine secondo è Fabbri su Dovizia.

Cavalli in grande spolvero, non mancano. C’è qualità. Come quella che dimostra Demoniu Fio, baio di 5 anni di Turbine che dopo varie partenze false e i richiami del mossiere Andrea Calamassi a tutti i fantini – "c’è mezzo canape libero, non vi ammassate" – riesce a prendere la testa passando alla curva del melo secco dall’interno Michel Putzu su Diodoro che era primo. Bello spunto da dietro di Rocco Betti su Corallo sardo, ci prova anche Chiavassa su Zenios ma alla fine il duetto di testa resta invariato. E terzo è Puddu su Duce. "I cavalli ci sono, i fantini devono farsi vedere", si sente dire nello struscio fra i van. Coincidenza (sicuramente) ma la quarta batteria è avvincente, fino all’ultimo. Perché al via è Nieddu su Ardeglina a galoppare più veloce, tallonata da Tempesta su Dolcecomelanutella. Ma quando sembra che sia fatta ecco da dietro arrivare con il turbo Bellocchio su Akida che attacca e vince. Terzo è Chiavassa su Zeuri.

C’è ancora tanto pubblico quando proprio Bellocchio e Turbine, come detto in avvio, arrivano praticamente insieme al traguardo tanto che qualcuno a caldo dice che ha vinto il primo, altri il suo collega. Certo è che terza arriva Donna Rosa spinta da Francesco Caria, cavallina di Rosanna Bonelli dalle buone doti.