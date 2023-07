Monticchiello, torna il Teatro povero

Il teatro Povero di Monticchiello, uno degli eventi storici e di riferimento dell’estate della Valdorcia, è pronto a tornare come fa dal 1967 a questa parte. ’Colòni’ è il titolo del nuovo autodramma che come al solito vedrà protagonista sul palcoscenico la gente di Monticchiello. L’appuntamento è da sabato 29 luglio a domenica 14 agosto (escluso lunedì 31 luglio) alle ore 21.30 in Piazza della Commenda nel cuore del paese. Prenotazioni telefoniche e online già aperte per lo spettacolo che è anche un’occasione per visitare il paese, un’autentica perla, e magari gustarsi qualcosa di squisitamente locale alla Taverna di Bronzone. Il Teatro Povero di Monticchiello è un importante progetto sociale e culturale nato negli anni ’60 del novecento. Una solida realtà che dai bambini fino agli anziani mobilita un paese intero.