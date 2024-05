Monteroni, resa dei conti in casa Pd: "Bernazzi e Cortonesi da espellere"

Bufera doveva essere e bufera è stata. A Monteroni d’Arbia la campagna elettorale più calda della provincia ieri ha registrato un clamoroso, ma non imprevedibile, passaggio: il Pd monteronese (la segretaria dell’Unione comunale Michela Riccucci e quelli di circolo Alberto Berni, Luciano Ferrazzo e Italo Gorini) ha avviato le procedure per l’espulsione dal partito di Massimo Bernazzi e Daniele Cortonesi, rei di aver "organizzato una lista civica, dal profilo politico ambiguo, insieme a Maurizio Caldi, Daniele Pasquini e Jacopo Armini. Questi ultimi non hanno mai accettato il risultato del 2014 (le primarie ndr)".

Accuse che colpiscono due iscritti che ricoprono anche ruoli di primo piano: Bernazzi è assessore a Trequanda, che rappresenta nell’Unione dei Comuni della Valdichiana, Cortonesi è membro della segreteria provinciale, autosospeso dopo la scelta elettorale di appoggiare ’Monteroni aperta’ che sostiene la candidatura di Mauro Galeazzi, mentre il Pd ha ricandidato il sindaco Gabriele Berni. "Non si può essere dirigenti della Roma e scendere in campo con la Lazio", è la metafora calcistica usata dal Pd monteronese.

"Non mi sento in difetto – commenta Bernazzi –. Ho semmai contestato una decisione presa in un consesso risicato, senza alcun coinvolgimento del partito. E ho detto subito verbalmente al segretario del partito che non mi sentivo legato a una decisione presa contro le regole. Nel 2014 le primarie coinvolsero tremila persone, questa volta hanno deciso in dieci. Sul procedimento, vedremo che argomenti saranno portati". Posizione analoga per Cortonesi: "Il partito e in particolare il sindaco Berni non hanno consentito di aprire una discussione, ingessando tutto. E la candidatura di Galeazzi risponde a una diffusa insoddisfazione. Mi ero comunque autosospeso dalla segreteria, ma ho fatto una scelta ponderata e mi sento tranquillo".

Il procedimento è all’inizio e avrà tempi non strettissimi, ma è un altro tassello di una campagna elettorale accesissima. "Per coerenza e trasparenza ci saremmo aspettati da Cortonesi e Bernazzi la riconsegna della tessera", conclude il Pd.

Orlando Pacchiani