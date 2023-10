Monteroni, ondata di furti nelle case: "Ho inseguito a corsa i due ladri"

di Laura Valdesi

I ladri in fuga, il proprietario dell’appartamento da cui erano fuggiti a corsa dietro ai due. "Giovani, sui 20 anni o poco più, io ne ho 60. Alla fine ha pesato. C’era una macchina in cima alla strada ad attenderli", racconta Paolo Antichi. Che ha fatto cento metri da atleta, in via Primo maggio dove abita con la famiglia, vicino agli impianti sportivi. Ma non è bastato a compensare la minore età ma soprattutto l’abitudine a darsela a gambe da parte dei due ’professionisti’. "Proprio il termine giusto visto anche l’armamentario lasciato all’interno della nostra abitazione: dal piede di porco alla mola per tagliare, alla prolunga con l’adattatore per ogni tipo di presa. Organizzatissimi", confessa Antichi. Che ha denunciato subito ai carabinieri l’accaduto formalizzando ieri la denuncia. Non è stato l’unico ad essere visitato dai ladri a Monteroni, diverse le denunce raccolte dalla stazione locale. Un colpo è stato anche a Ponte a Tressa. E la sensazione, forte, è che si tratti della stessa banda di Buonconvento che si sposta e fa razzìe.

"Non credevo che tornassero perché da noi i ladri erano già venuti a metà settembre. Invece lunedì mentre rientravo a casa, poco prima delle 20, ho aperto il parcheggio del cancello sentendo però dei rumori sul retro. Sono andato a vedere e c’era il ’palo’. Che è scappato e io dietro ma lui è stato abile saltando la rete. Il complice che era dentro l’appartamento intanto è scappato da una finestra sul davanti dell’abitazione mentre erano entrati scassinando quella che si affaccia sul giardino, in una zona più buia. Mi sono messo ad inseguirli in strada: uno era avanti al complice di una cinquantina di metri, al secondo sarò arrivato a circa dieci metri ma poi non ce l’ho fatta. Come detto, in cima alla via c’era una macchina ad aspettarli. Spero adesso che le telecamere possano essere di aiuto per rintracciarli". Non hanno fatto in tempo a portare via niente, anche perché le cose erano già sparite nel furto di metà settembre. "Solo danni: dovremo sostituire un intero infisso e anche la cassaforte, seppure non aperta, è danneggiata. Andrà tirata fuori", spiega Paolo Antichi.