Monteroni, il Pd e le espulsioni. Valenti: "Dovrebbero dimettersi"

Il giorno dopo l’ennesima scossa alla campagna elettorale di Monteroni d’Arbia, con l’annuncio del Pd comunale dell’avvio del procedimento di espulsione per Massimo Bernazzi e Daniele Cortonesi, il segretario provinciale Dem Andrea Valenti esprime la sua posizione. Non prima di aver ricordato cosa succede ora: "Il Pd di Monteroni ha effettuato la segnalazione alla commissione provinciale di garanzia, che dovrà valutare la situazione. Quindi anche io mi astengo da ogni giudizio tecnico".

Una valutazione politica però può darla.

"Mi pare evidente che a Monteroni ci sia un tentativo di contrastare la lista e il candidato del Pd anche da parte di persone interne al partito. Anche solo per coerenza, credo che dovrebbero dimettersi".

C’è di mezzo anche un componente della sua segreteria, Cortonesi.

"Quella situazione è risolta, Cortonesi non è più in segreteria".

Ma lei come reagisce a questa vicenda?

"Sono dispiaciuto, ma quando si sta in una comunità le decisioni della maggioranza si rispettano. Il dissenso e le opinioni diverse sono ovviamente legittime, nelle sedi deputate, ma qui sta succedendo altro".

Era necessario avviare il procedimento di espulsione a venti giorni dal voto?

"All’inizio mi pare sia stata tenuta una posizione attendista, ma il livello dello scontro si è alzato anche su questioni dirimenti, come la Cassia. E mi sembra strano registrare attacchi anche da parte di chi in passato ha sostenuto il partito e l’amministrazione su certe posizioni".

Servirà a fare chiarezza?

"Credo ci sia poco da chiarire, il Pd sta da una parte sola".

Questa situazione in che quadro si inserisce per voi?

"Giro tutta la provincia e vedo che tutti sono impegnati quotidianamente, in ogni Comune. Stiamo lavorando bene, sono convinto che ne coglieremo i risultati".

Anche per le europee? Per esempio c’è la sfida con Fratelli d’Italia nel capoluogo, come finirà?

"A Siena non ci sarà l’effetto traino delle amministrative, ma il dato sarà indicativo. Mi aspetto che il Pd resti il primo partito in città".

E se ci fosse il sorpasso?

"Sarebbe un problema, ma non ci sarà".

Il commissariamento quanto durerà?

"Sarracino e il gruppo di lavoro stanno facendo molto, è il presupposto per arrivare a una soluzione che il tempo ci dirà".