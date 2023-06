Monteroni d'Arbia, Tari aumentata del 3,5%, non del 60% come erroneamente riportato

In merito all’articolo relativo all’aumento della Tari applicato dal comune di Monteroni d’Arbia, ci corre l’obbligo di rettificare la portata dell’aumento. Non il 60% come erroneamente riportato nell’articolo, ma solo un ben più modesto 3,5 per cento. In linea con gli aumenti applicati negli anni precedenti e, come tiene a precisare il sindaco Gabriele Berni, "ben al di sotto del tasso di inflazione". In effetti l’aumento della Tari è stato approvato dal consiglio comunale nella seduta del 12 maggio 2023 e reso immediatamente eseguibile. L’equivoco è nato dalla errata lettura di un bollettino di Sei Toscana sull’importo da pagare per il periodo dal 112023 al 3062023. La cifra è un acconto e il saldo, con una cifra inferiore, arriverà nella prossima bolletta prima della fine dell’anno. Siamo stati condotti fuori strada dalla diversa formulazione della fattura rispetto agli anni scorsi, acconto e saldo con gli stessi importi. L’errore è nostro, chiediamo scusa ai lettori e all’amministrazione comunale di Monteroni.

Valerio Pascucci