Monteroni, centri estivi Le date delle iscrizioni

Iscrizioni aperte fino al 4 giugno per i centri estivi dai 3 a 14 anni, in programma durante la chiusura delle scuole, dal 12 giugno al 15 settembre. L’iniziativa conta sul sostegno dell’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione dei cittadini residenti contributi per abbattere le quote di partecipazione. I centri estivi sostenuti dal Comune sono quelli organizzati dall’Azienda agricola "La Rugiada", dal Circolo Tennis "Match Ball" e dall’Asd "Tressa". Il contributo può essere richiesto tramite il sito del Comune, accedendo con Spid o Cie alla sezione "Servizi on line", "Istanze Ufficio Istruzione" e compilando il modulo "Contributo campi solari". L’iscrizione determinerà automaticamente la riduzione della quota di partecipazione al centro estivo contando su risorse erogate direttamente dal Comune al soggetto gestore del campo solare per bambini e ragazzi.