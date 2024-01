Monteroni approva il bilancio. Berni: "Più servizi e sviluppo"

"Conferma dei servizi rivolti ai cittadini mantenendo le tariffe, le aliquote e le agevolazioni per le fasce più deboli, supporto alla rete di associazioni locali e proseguimento degli investimenti sul territorio per interventi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile". è quanto annuncia il Comune di Monteroni dopo l’approvazione del bilancio di previsione per il 2024, approvato all’unanimità dei presenti, oltre a un passaggio concertativo con le delegazioni sindacali che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo. "Il bilancio di previsione per il 2024 – afferma Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – conferma e consolida l’attenzione dell’amministrazione comunale per i servizi rivolti alla comunità e per lo sviluppo del territorio. La sua approvazione entro fine anno, nel rispetto della normativa, consentirà all’amministrazione comunale di dare continuità a servizi e investimenti senza ricorrere all’esercizio finanziario provvisorio e ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto".